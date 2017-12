Derechos de autor

La tortuga con dos cabezas cumple 20 años swissinfo.ch 04 de septiembre de 2017 - 10:45 Janus celebra sus 20 años de vida en el Museo de Historia Natural de Ginebra, donde es una gran atracción para cualquier visitante. La tortuga lleva por nombre Janus (en latín), como inspiración del dios romano con dos rostros. Y si continuamos con un sentido filosófico, ¿acaso no se trata Janus, la tortuga, de un ejemplo de dos individuos en un mismo cuerpo? Usted, ¿qué piensa al respecto? El museo celebró este domingo el aniversario de su longeva Janus.