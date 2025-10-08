Gisèle Pelicot, a un condenado por violarla: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”

1 minuto

Nimes, 8 oct (EFE).- Gisèle Pelicot se dirigió este miércoles por primera vez a Husamettin D., de 44 años de edad, el único de los condenados por violarla que ha recurrido la sentencia, y fue muy tajante: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”, le espetó mirándole directamente a la cara.

Lo dijo ante el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, en la tercera jornada de un juicio que cuenta con un solo acusado, el único de los 51 hombres que ya fueron condenados en diciembre por agresión sexual y violación bajo sumisión química que presentó recurso. EFE

