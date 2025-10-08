Gisèle Pelicot, a un condenado por violarla: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”

(Actualiza con más declaraciones de Gisèle Pelicot)

Nimes, 8 oct (EFE).- Gisèle Pelicot se dirigió este miércoles por primera vez a Husamettin D., de 44 años de edad, el único de los condenados por violarla que ha recurrido la sentencia, y fue muy tajante: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”, le espetó mirándole directamente a la cara.

Lo dijo ante el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, en la tercera jornada de un juicio que cuenta con un solo acusado, el único de los 51 hombres que ya fueron condenados en diciembre por agresión sexual y violación bajo sumisión química que presentó recurso.

De pie, vestida con una camisa blanca, un chaleco a rayas y un pantalón negro, mantuvo en todo momento un discurso claro y directo, a veces emotivo.

“Me violó, no es una escena de sexo. Estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza”, declaró ante la corte. “Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida”, añadió.

Gisèle Pelicot se mostró sorprendida por el hecho de que el hombre, casi un año después de la primera condena a nueve años de prisión por violación, siga negando el delito. Ahora se enfrenta a la pena de 20 años de cárcel, el castigo máximo en Francia.

“La única víctima en esta sala soy yo, usted no. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted”, le dijo, mirándolo directamente a la cara.

Unas palabras que fueron una reacción a la declaración previa de Husamettin D., que aseguró ser también víctima de Dominique Pelicot, el exmarido y cerebro del plan, ya condenado en firme a 20 años de prisión.

Una versión que contrasta con los 14 vídeos que grabó el exmarido con el móvil, de casi media hora de duración, en los que se ve como ambos hombres penetran a la víctima en múltiples ocasiones durante largo rato, moviéndola como si se tratara de un objeto, completamente inerte en la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

“Estoy hasta la extenuación de un proceso que dura desde hace cinco años. Sigo afectada, porque esto es desgarrador para mí. El daño está hecho, pero quiero decir que nunca me he arrepentido de tomar esta decisión (de denunciar)”, aseguró.

“A las víctimas les digo que nunca deben tener vergüenza de denunciar lo que les han hecho sufrir por la fuerza”, añadió.

Gisèle Pelicot se mostró molesta con las preguntas de Jean-Marc Darrigade, abogado Husamettin D., quien llegó a preguntarle si le gustaba exhibirse por bañarse desnuda en la piscina de su casa.

“Las víctimas se tienen que justificar todo el rato”, le reprochó.

De igual modo, fue tajante ante las preguntas de si nunca sospechó nada. “¿Usted piensa que si yo hubiera sabido que Dominique Pelicot me drogaba no lo habría denunciado? ¿Está de broma?”, zanjó la víctima. EFE

