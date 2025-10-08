Gisèle Pelicot se encara al condenado que niega haberla violado: “¡Asuma sus actos!”

4 minutos

Edgar Sapiña Manchado

Nimes (Francia), 8 oct (EFE).- Un año después, Gisèle Pelicot tuvo que volver a enfrentarse al único de sus 51 violadores que recurrió la condena, a pesar de los 14 vídeos en los que aparece penetrándola: «¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!», le exigió, mirándole a la cara.

De pie, vestida con una camisa blanca, un chaleco y un pantalón negro, mantuvo en todo momento en el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, un discurso claro y directo, a veces emotivo.

«Me violó, estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza», declaró ante el tribunal, cuyo veredicto se espera este jueves.

«Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida», añadió esta mujer, que se hizo famosa en todo el mundo al decidir que el primer juicio, que se celebró de septiembre a diciembre de 2024 en Aviñón, fuera a puerta abierta. «Para que la vergüenza cambie de bando», justificó.

Husamettin D., de 44 años, es el único que sigue negando los hechos, un año después de la primera condena y sin que se aprecie ninguna evolución en su consideración hacia la víctima o los actos que cometió en la noche del 28 al 29 de junio de 2019 en el hogar de la expareja, situado en el pequeño pueblo sureño de Mazan.

Además de negar el delito, cuestionó las pruebas y a los investigadores. «Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas», aseguró el martes Bosse Platière, director de la policía judicial de Aviñón, el encargado de liderar la investigación del caso Pelicot.

El violador dice que es una víctima

El condenado en primera instancia llegó a decir este miércoles que es víctima del exmarido, Dominique Pelicot: «¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó.

«La única víctima en esta sala soy yo. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted», le respondió Gisèle Pelicot, mirándole directamente a la cara.

Dominique Pelicot, el cerebro del plan, estuvo drogándo a su entonces mujer con somníferos y ansiolíticos de 2011 a 2020 para violarla y ofrecerla a decenas de desconocidos, que nunca pidieron el consentimiento de la víctima, al borde del coma, según los expertos.

Por ello fue condenado a la pena máxima en Francia, de 20 años de prisión. La misma condena que podría tener Husamettin D., que en primera instancia fue sentenciado a nueve años de cárcel.

«Los vídeos han salvado su vida»

Las grabaciones en vídeo, que totalizan media hora de duración, permiten constatar que la víctima está completamente inerte en la cama, incapaz de reaccionar a las violaciones a las que fue sometida por ambos hombres.

En ellos se ve cómo Husamettin D. penetra en múltiples ocasiones a Gisèle Pelicot, a la que va moviendo como a un objeto para cambiar de posición.

Stéphane Babonneau, uno de los abogados de la víctima, le preguntó al acusado si consideraba que estaba en una fase de negación de la realidad, incapaz de asumir los hechos. “No», respondió simplemente.

Esta tarde empezó la última fase del juicio con los alegatos. Los abogados de Gisèle Pelicot pidieron la condena por violación agravada de Husamettin D., como ya fue el caso en primera instancia.

«No hay ninguna dificultad para constatar el delito en este juicio», afirmó Babonneau. «Sin estos vídeos nunca nadie habría sabido nada de esta historia. Estos vídeos han salvado la vida de Gisèle Pelicot», añadió Camus.

Babonneau terminó su alegato dirigiéndose a su clienta. «Señora Pelicot, usted ha sufrido durante cinco años, vemos su cuerpo desacralizado, pero usted no ha perdido ni la dignidad ni humanidad, sino su consciencia. Quienes han perdido la dignidad son sus violadores».

«Esperamos que este jurado diga alto y fuerte que los derechos del hombre son también los de la mujer, esperamos que, ante los ojos del mundo, el jurado diga que un acto sexual impuesto a un cuerpo dormido es una violación», concluyó Camus. EFE

esm/cat/rcf

(foto) (vídeo)