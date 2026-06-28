Giuliano Simeone: «Soñé desde chiquito con jugar un Mundial»

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Arlington (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Giuliano Simeone, que este sábado debutó en el Mundial 2026 con la selección argentina, afirmó que fue algo que soñó desde chiquito y recordó los tres años de «esfuerzo y sacrificio» que le han llevado de tener una grave lesión a cumplir su promesa de disputar una Copa del Mundo.

El 6 agosto de 2023, tras sufrir una fractura de tobillo y peroné en un amistoso entre el Deportivo Alavés, donde jugaba cedido por el Atlético, y el Burgos, Giuliano no solo se propuso recuperarse bien, sino llegar a jugar el Mundial norteamericano.

Casi tres años después, vio cumplido su sueño. Lionel Scaloni le hizo debutar como titular contra Jordania, en el tercer partido de la Albiceleste en el Mundial 2026, que concluyó con victoria argentina por 1-3.

«Debutar en un Mundial es algo increíble. Lo soñé desde muy chiquitito», dijo tras el partido el jugador del Atlético de Madrid en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington.

El hijo de Diego Simeone recordó la lesión que sufrió y cómo se propuso jugar la Copa del Mundo con su selección. «Pasó todo muy rápido. Fue hace tres años y lo pasé mal, pero con mucho esfuerzo y sacrificio me recuperé y hay que agradecer a todos los equipos en los que estuve que me ayudaron».

«Ese 6 de agosto dije que quería jugar el Mundial, que no sabía si iba a llegar, pero que me lo proponía y estoy muy contento por haber llegado con mucho esfuerzo y sacrificio», agregó. EFE

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