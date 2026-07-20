Giuliano Simeone a la afición argentina: «Perdón por no poder llevarles la copa»

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Giuliano Simeone, volante de la selección argentina, se disculpó este lunes con los hinchas argentinos por «no poder llevarles la copa» tras la derrota por 1-0 de este domingo en la final del Mundial ante España, combinado al que felicitó por el título.

«No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos.. Solo perdón por no poder llevarles la copa», expresó Simeone en una publicación en la red social Instagram que incluyó una foto suya sobre el césped, al que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo De Paul.

Además, agradeció a los fanáticos argentinos «cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia».

El jugador del Atlético Madrid también dedicó palabras al plantel conducido por el entrenador Lionel Scaloni: «Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos».

«Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo», explicó el hijo de Diego ‘Cholo’ Simeone, quien lo dirige en el club español y estuvo presente en los distintos partidos que Giuliano disputó con Argentina en el Mundial.

Por último, Giuliano Simeone felicitó al combinado campeón: «Felicitaciones a España por la Copa».

El mediocampista de 23 años disputó tres partidos en el Mundial 2026: fue titular ante Jordania por la fase de grupos y ante Inglaterra en semifinales, e ingresó desde el banquillo en la final ante España. EFE

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