Giuliano Simeone habla sobre la final ante España: «Ahora tenemos que ir con todo»

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Redacción Deportes, 15 jul (EFE).- Giuliano Simeone, titular este miércoles en la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, destacó la entrega de su equipo para revertir el resultado y ya se mostró enfocado para la final del próximo domingo ante España: «Ahora tenemos que ir con todo el domingo».

El atacante del Atlético de Madrid dialogó con la prensa finalizado el partido, agradeció el apoyo de la afición y subrayó la alegría del equipo por el triunfo y la clasificación a la final.

«Ahora tenemos que seguir, descansar y tenemos que ir con todo el domingo», señaló.

Además, resaltó «el esfuerzo que hizo el equipo durante todo el partido y los cinco cambios» introducidos por el entrenador Lionel Scaloni, que dijo «entraron de manera espectacular».

Simeone fue titular este miércoles ante Inglaterra y fue reemplazado en la segunda parte cuando Argentina caía por 1-0 tras un tanto de Anthony Gordon. Luego llegó el empate de Enzo Fernández y finalmente el gol de la victoria, anotado por Lautaro Martínez a minutos del final tras un centro de Lionel Messi.

«Yo estoy hace muy poquito en la selección y que los mas grandes transmitan ese mensaje de siempre seguir, de siempre luchar, la verdad que me pone muy feliz», añadió el joven de 23 años.

«El grupo siempre está por encima de todo, ese es el mensaje que nos bajan, y la verdad que estamos muy contentos porque el grupo siempre te da confianza, en los entrenamientos, en los partidos, en las charlas», concluyó. EFE

pd/gbf