Los glaciares suizos ya han agotado sus reservas invernales

Los glaciares suizos han perdido una cuarta parte de su volumen en los últimos diez años. Keystone / Ti-Press / Massimo Piccoli

En los próximos días, los glaciares alpinos de Suiza probablemente habrán agotado sus reservas invernales. Sin embargo, la causa no es solo la actual ola de calor.

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El calor se deja sentir incluso a gran altitud. En los próximos días, ya a finales de junio, debería alcanzarse el llamado «día de agotamiento de los glaciares», es decir, el momento en que los glaciares ya han consumido todas las reservas de nieve y hielo acumuladas durante el invierno.

Así lo ha calculado un grupo de investigación sobre glaciares del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETH). Se trataría del segundo deshielo más temprano jamás registrado.

Día de agotamiento de los glaciares el 29 de junio

«Según nuestros cálculos y previsiones, el día de agotamiento de los glaciares este año caerá el 29 de junio», explica el glaciólogo Matthias Huss.

Eso significa que, ya en los próximos días, los glaciares suizos habrán perdido todo el volumen acumulado durante el invierno. El 29 de junio sigue siendo por ahora una estimación inicial: la fecha exacta podría variar ligeramente. Pero el panorama general es claro, afirma Huss.

Contenido externo The heat wave eating away the snow on the Alps' biggest glacier…

Within just two weeks Konkordiaplatz on Great Aletschgletscher has gone from snow-covered to bare ice. Not absolutely exceptional. It's the timing that is worrying: This should occur 1-2 months later in the season pic.twitter.com/QOGVeRPfafEnlace externo — Matthias Huss (@matthias_huss) June 23, 2026 Enlace externo

Sin nuevo récord

«La situación es realmente muy excepcional. Solo en 2022, cuando se batieron todos los récords de deshielo de los glaciares, este día llegó aún antes», explica el investigador.

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La actual ola de calor está, por tanto, consumiendo ya las últimas reservas invernales. Normalmente, este punto se alcanza en agosto, subraya Huss.

Él y su equipo han calculado además que, actualmente, el agua de deshielo procedente de los glaciares suizos es tan abundante que podría llenar una piscina olímpica cada seis segundos. Son cifras también excepcionales.

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El hecho de que los glaciares suizos se encuentren ya en un punto crítico no se debe solo a la ola de calor actual, sino también a las condiciones de los meses anteriores, observa Huss.

«Por un lado, hemos tenido de nuevo un invierno con muy poca nieve. Eso significa que la capa protectora de los glaciares es débil».

Además, el calor estival llegó muy pronto: «Ya en mayo tuvimos las primeras olas de calor con 30 grados en las llanuras», recuerda el científico. Y ahora esta nueva ola de calor, realmente excepcional tanto por su intensidad como, sobre todo, por su duración. «Todas las temperaturas elevadas que muy probablemente tendremos en julio y agosto provocarán directamente una pérdida a largo plazo de los glaciares. Este año perderemos sin duda una gran cantidad de hielo», prevé Huss.

Adaptado del italiano por Carla Wolff.

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