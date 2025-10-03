The Swiss voice in the world since 1935
Glaciares y permafrost

Pistas congeladas: cómo el hielo antártico revela nuestro pasado climático

Este vídeo muestra el trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio de investigación climática de la Universidad de BernaEnlace externo, donde se estudia una muestra de hielo sin precedentes. Mediante una innovadora técnica láser, el equipo científico extrae el aire atrapado en ese bloque de hielo de más de 1,2 millones de años, con el fin de entender mejor cómo han cambiado la atmósfera y el clima de la Tierra a lo largo del tiempo.

Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.

Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones. Apasionado por los viajes y los descubrimientos, estudié Biología y otras ciencias naturales. Soy periodista para SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años.

Este vídeo forma parte de la producción multimedia que acompaña este reportaje:

Texto y vídeo adaptados del italiano e inglés por Carla Wolff.

