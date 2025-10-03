Pistas congeladas: cómo el hielo antártico revela nuestro pasado climático
Este vídeo muestra el trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio de investigación climática de la Universidad de BernaEnlace externo, donde se estudia una muestra de hielo sin precedentes. Mediante una innovadora técnica láser, el equipo científico extrae el aire atrapado en ese bloque de hielo de más de 1,2 millones de años, con el fin de entender mejor cómo han cambiado la atmósfera y el clima de la Tierra a lo largo del tiempo.
Este vídeo forma parte de la producción multimedia que acompaña este reportaje:
La ciencia suiza busca respuestas sobre el cambio climático en el hielo de la Antártida
Texto y vídeo adaptados del italiano e inglés por Carla Wolff.
