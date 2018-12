Según un recuento de Keystone-ATS, en nueve cantones siguen estando prohibidas las manifestaciones de danza "no religiosas": Glarus, Argovia, Grisones, Obwalden, Schaffhousen, Uri, Turgovia, Appenzelland-Rodas Interiores y San Gallen (sólo si hay más de 500 personas en el cantón de San Gallen). A veces hay margen de maniobra para los municipios, como en Argovia o en los Grisones.

Sólo recientemente algunos cantones suizos han comenzado a ser más permisivos. En Zurich, no fue hasta el año 2000 cuando se pudo bailar en un club nocturno en Navidad (o ir al cine). En Lucerna, esta prohibición, en vigor desde 1428, se levantó en 2010.

"Ya no es posible explicar por qué está prohibido bailar o celebrar en las fiestas religiosas", dice el texto.

Está escrito en blanco y negro en la ley de Glarus en los días festivos: en Navidad, Viernes Santo, Pentecostés y Domingo de Pascua se prohíben los bailes, la música o incluso los eventos deportivos. Los clubes nocturnos deben permanecer cerrados para no perturbar el descanso religioso. Se permiten las vacaciones en casa, siempre y cuando no sean demasiado ruidosas.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Subsiste prohibición de bailar en Navidad 25 de diciembre de 2018 - 13:53 En el cantón de Glarus, como en un puñado de otros cantones de Suiza, esto está prohibido. Un grupo de ciudadanos de ese cantón busca abolir esta antigua regla. Está escrito en blanco y negro en la ley de Glarus en los días festivos: en Navidad, Viernes Santo, Pentecostés y Domingo de Pascua se prohíben los bailes, la música o incluso los eventos deportivos. Los clubes nocturnos deben permanecer cerrados para no perturbar el descanso religioso. Se permiten las vacaciones en casa, siempre y cuando no sean demasiado ruidosas. "En esos días, nuestro cantón parece estar extinto", dice Martin Jenny. Este informático de 40 años, activo en el campo cultural y miembro del PLR, coordina las actividades del Comité para la Abolición de la Prohibición de la Danza. Este último reúne a gente de la cultura, de la restauración y de diversas partes. El 30 de julio pasado, el comité presentó una iniciativa al Parlamento dirigida a la Asamblea anual local, la Landsgemeinde, para eliminar la ley de prohibición de bailar y organizar eventos deportivos o espectáculos de circo. "Ya no es posible explicar por qué está prohibido bailar o celebrar en las fiestas religiosas", dice el texto. Se plantea otro argumento: el de la cartera. En opinión del Comité, la libertad económica del sector de la restauración, que ya se encuentra en dificultades, se ve obstaculizada. Los jóvenes se divierten en otros lugares, lo que representa una pérdida de ingresos para el cantón. “La ley también se aplica cada vez más estrictamente", dice Jenny. "Este año, la policía cantonal escribió a los operadores de los centros culturales y de ocio para informarles de que la prohibición se aplicaba también a las noches antes y después de las principales fiestas religiosas. Contrapropuesta del gobierno El gobierno cantonal acaba de formular una contrapropuesta a la propuesta del comité. Se compromete a autorizar la celebración de bailes o eventos deportivos durante los días festivos en cuestión, pero sólo en interiores para evitar molestias. Martin Jenny dice que puede "vivir" con esta solución. El comité discutirá esto a principios de enero. El Parlamento de Glarus también se ocupará del proyecto en ese momento. A continuación, podría presentarse a la Landsgemeinde en mayo de 2019. De aprobarse, la nueva legislación entraría en vigor el 1 de julio de 2019. Asunto religioso Las "danzas populares" fueron reguladas en Suiza - y en otras partes de Europa - desde la Edad Media por "Mandatos sobre la moral", según el Diccionario Histórico de Suiza. En Zúrich, en 1370, sólo se permitía bailar el día de Año Nuevo, durante el carnaval, los días de mercado y el día del santo patrón. Después de la Reforma, la danza fue tolerada como una costumbre en las regiones católicas, mientras que la Iglesia protestante fue hostil. Los que superaban la prohibición corrían el riesgo de ser multados o encarcelados. La regla en Suiza Sólo recientemente algunos cantones suizos han comenzado a ser más permisivos. En Zurich, no fue hasta el año 2000 cuando se pudo bailar en un club nocturno en Navidad (o ir al cine). En Lucerna, esta prohibición, en vigor desde 1428, se levantó en 2010. Según un recuento de Keystone-ATS, en nueve cantones siguen estando prohibidas las manifestaciones de danza "no religiosas": Glarus, Argovia, Grisones, Obwalden, Schaffhousen, Uri, Turgovia, Appenzelland-Rodas Interiores y San Gallen (sólo si hay más de 500 personas en el cantón de San Gallen). A veces hay margen de maniobra para los municipios, como en Argovia o en los Grisones. En el cantón de Neuchâtel, la disposición que impedía un "baile público" el Viernes Santo y en Navidad fue derogada el año pasado. Fue el último cantón de la Suiza francófona que experimentó un régimen de este tipo. ATS/Keystone/versión en español en swi: Patricia Islas