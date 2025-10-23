Glenn Close participará en un producción española inspirada en García Lorca

Redacción internacional, 23 oct (EFE).- La actriz estadounidense Glenn Close formará parte del elenco de la producción española ‘La bola negra’, la película escrita y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que está inspirada en una obra inacabada del poeta español Federico García Lorca.

Close, ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar, se une al elenco de la nueva producción de los conocidos como ‘Los Javis’, informa Movistar + en un comunicado.

«Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close forma parte del reparto de ‘La bola negra’. Será un honor trabajar con esta leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella», señalan Calvo y Ambrosi en el comunicado.

Considerada como una de las mejores actrices de su generación, Close debutó en el cine con la película ‘El mundo según Garp’, que le valió su primera nominación al Oscar en 1983.

En su filmografía se encuentran películas como ‘Atracción fatal’, ‘Las amistades peligrosas’, ‘Mars Attacks!’, ‘101 dálmatas’, ‘Nueve vidas’, ‘Albert Nobbs’, ‘La buena esposa’ o ‘Hillbilly, una elegía rural’, que la hizo merecedora en 2021 de su octava nominación al Oscar.

En paralelo a su trayectoria cinematográfica, por la que ha recibido reconocimientos como el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, en España, en televisión ha desarrollado otros tantos papeles icónicos, que le han valido catorce nominaciones a los premios Emmy.

Tiene uno por su interpretación de Margarethe Cammermeyer en ‘Serving in Silence’ y dos por convertirse en Patty Hewes en ‘Damages’. La actriz acaba de estrenar la película independiente ‘The Summer Book’ y protagonizará este otoño la serie de Ryan Murphy ‘Todas las de la ley’, seguida de ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’, de Rian Johnson.

Glenn Close inició su carrera profesional en el teatro, debutando en Broadway en 1974 con la obra ‘Love for Love’. Su primera nominación a los premios Tony le llegó por ‘Barnum’ y posteriormente ganó dos premios por sus actuaciones en ‘The Real Thing’ y ‘Death and the Maiden’.

Por su retrato de Norma Desmond en el musical de Andrew Lloyd Webber ‘Sunset Boulevard’ obtuvo en 1995 su tercer premio Tony.

En 2016 volvió a interpretar a la diva en el West End de Londres en una producción muy elogiada de la English National Opera por la que la nominaron al premio Olivier y con la que volvió a Broadway. EFE

