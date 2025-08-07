GlobalWafers se alía con Apple para reforzar el suministro de obleas de silicio en EE.UU.

Taipéi, 7 ago (EFE).- La taiwanesa GlobalWafers (GWC), el tercer mayor proveedor mundial de obleas de silicio, anunció este jueves una alianza con la estadounidense Apple para fortalecer la «creciente cadena de suministro de semiconductores en Estados Unidos», anunció la tecnológica en un comunicado.

Esta nueva colaboración pretende estimular la demanda de obleas de silicio avanzadas de 300 milímetros (mm), que se fabricarán en la planta principal de GWC en la localidad de Sherman, en el estado de Texas.

Según explicó la compañía, las obleas de silicio de 300 mm son el «insumo esencial» utilizado por las fundiciones y fabricantes de dispositivos integrados para producir chips de vanguardia, nodos maduros y de memoria, encontrándose en electrodomésticos, automóviles, ordenadores y aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Como único fabricante global de obleas avanzadas que participa en el programa CHIPS for America de la Administración Trump, la filial estadounidense de GlobalWafers «está devolviendo al país el material base crítico que sustenta la producción de chips en Estados Unidos».

«Nuestra nueva alianza con Apple, el usuario final más importante de silicio en el país, envía una poderosa señal al mercado de que toda la cadena de suministro de semiconductores ha regresado con fuerza a Estados Unidos», afirmó el presidente de GWC, Mark England, en declaraciones recogidas por el comunicado.

Por su parte, el director de operaciones de Apple, Sabih Khan, manifestó que esta nueva alianza con GlobalWafers forma parte del compromiso de la tecnológica de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Esta colaboración se anunció apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase su intención de imponer aranceles del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

«Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo», afirmó el mandatario.

GlobalWafers ya había anunciado a mediados de mayo su intención de invertir otros 4.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, que se sumarían a los 3.500 millones comprometidos con anterioridad, para satisfacer la creciente demanda de producción local de chips.

Tras revelar la colaboración con Apple, las acciones de GWC que cotizan en la Bolsa de Taipéi alcanzaron su límite diario este jueves al crecer casi un 10 %. EFE

