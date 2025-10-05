Globos aeroestáticos obligan a cerrar temporalmente espacio aéreo del aeropuerto de Vilna

The Swiss voice in the world since 1935
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Riga, 5 oct. (EFE).- El espacio aéreo sobre el aeropuerto lituano de Vilna tuvo que ser restringido temporalmente durante la noche pasada debido a la aparición de globos aeroestáticos utilizados aparentemente para el contrabando de cigarillos y procedentes presuntamente de Bielorrusia.

Los globos obligaron a cerrar el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna a las 22.16 (19.16 GMT), si bien el tráfico aéreo se reanudó a las 04.50 (01.50 GMT), informó este domingo la radiotelevisión pública de Lituania, LRT.

Las restricciones afectaron aproximadamente a 30 vuelos y 6.000 pasajeros, según LRT.

De acuerdo con el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC), el espacio aéreo lituano fue violado la noche del sábado por 25 globos meteorológicos, comúnmente usados por contrabandistas.

Darius Buta, representante del centro, indicó este domingo que los globos provenían de Bielorrusia.

Se detectaron de 13 a 14 globos en Vilna y el condado de Vilna, y dos de ellos estaban sobre el aeropuerto de Vilna.

Giedrius Mišutis, del Servicio Estatal de Guardias Fronterizos (VSAT), dijo a la agencia BNS que los guardias fronterizos encontraron siete globos durante la noche en los distritos de Šalčininkai, Varėna, Druskininkai, Vilna y Lazdijai.

Según él, estos globos transportaban 12.000 paquetes de cigarrillos.

De acuerdo con datos del Servicio de Vigilancia del Estado, incluyendo los globos detectados la noche del sábado, se ha registrado un total de 501 globos de contrabando este año, 2,2 veces más que en todo el año pasado. EFE

