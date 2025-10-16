Gloria Estefan defiende el valor del niño interior en ‘La casa de muñecas de Gabby’

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- Gloria Estefan se embarca en una nueva aventura en la pantalla grande con ‘La casa de muñecas de Gabby: La película’ (‘Gabby’s Dollhouse: The Movie’), un filme infantil que también trae un mensaje para los adultos: «No podemos perder nuestro niño interior», según dijo a EFE la artista cubana.

La leyenda del pop latino que abrió el camino a cantantes hispanas en EE.UU. ahora va tras la conquista de una nueva generación con la película basada en la popular serie infantil de Netflix ‘La casa de muñecas de Gabby’.

La cinta, que combina la acción real y la animación, cuenta la historia de Gabby, interpretada por Laila Lockhart Kraner, y su abuela Gigi, a la que da vida Estefan, quienes tendrán que salvar la casa de muñecas y los personajes que habitan dentro de ella de las manos de Vera, una mujer solitaria y amante de los gatos, encarnada por Kristen Wiig.

La abuela Gigi juega un papel fundamental en la apuesta cinematográfica al impulsar a su nieta a sumergirse en el mundo de fantasía para salvar su más preciado tesoro.

En entrevista con EFE en Los Ángeles, la artista cubanoestadounidense cuenta que la mayor lección que le ha dejado este papel es que, sin importar la edad, “no se puede perder” el niño que se lleva por dentro.

“Los niños siempre tienen la mente abierta, esperanza, son muy creativos… La magia para ellos es algo que es palpable y real. No hay razón para perder eso”, abunda la otrora cantante del grupo Miami Sound Machine y su éxito ‘Conga’.

Estefan considera que la vida adulta “es mucho más enriquecida” cuando se sigue jugando, una idea que comparte Lockhart Kraner, que conoció la fama gracias a las once temporadas de ‘La casa de muñecas de Gabby’.

La joven actriz de raíces dominicanas ha aprendido que “abrazar ese poder del juego y esa magia”, incluso a medida que se crece, ayuda a las personas a encontrar la alegría dentro de sí mismo.

El valor de las abuelas

En ese proceso, Lockhart Kraner subraya el acierto del guion al incluir a Estefan como la abuela del personaje principal.

“Fue increíble”, dice la actriz de 17 años. “Sentí que estábamos realmente conectadas con nuestra cultura compartida y el amor de las abuela, especialmente las abuelas latinas… con esa calidez, la alegría que traen, es tan especial”, agrega.

En ese sentido, Estefan cuenta que ha traído a la película su experiencia y “energía” como abuela de un adolescente de 13 años, con el que comparte aún jornadas de juego.

Pero además, también ha traído las vivencias que le dejó ser criada por su abuela materna, mientras su madre trabajaba. “Mi abuela fue una gran inspiración para mí, por eso traje gran parte de quien era ella a este personaje”, manifiesta la artista.

Su objetivo en la película era destacar la “veneración” que la cultura y las familias latinas tienen por la gente mayor.

“Es importante celebrar a la familia extendida y esta película va a recalcar esa unión tan especial”, añade la actriz nacida en Cuba.

Estefan, que fue reconocida esta semana con una calle en su honor en la ciudad de Miami Beach (Florida) asegura que su participación en esta película familiar marcó una manera de aportar algo “empoderador, alentador y optimista”, de la película que se estrena este viernes en España.

Tanto Estefan como Lockhart Kraner esperan que la película siga el éxito de ‘La casa de muñecas de Gabby’, una serie de DreamWorks Animation, que se estrenó en Netflix en 2021, y ha acumulado 108 millones de visualizaciones en todas sus temporadas durante la primera mitad de 2025.

La serie está inspirada en los populares videos de YouTube con niños o gatos abriendo cajas de juguetes.

Más allá de superar el éxito de la serie, el director Ryan Crego cree que el mayor logro de la película será crear una experiencia en la que niños y adultos se diviertan nuevamente en una sala de cine.

“En esencia, quiero hacer una película familiar, y no pensar solo en los niños ni en los adultos, sino en las relaciones que tenemos”, dijo a EFE el director.

Su objetivo es que al salir de la película todos piensen que “fue muy divertido” y se alegren de haber ido en familia. EFE

