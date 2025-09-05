The Swiss voice in the world since 1935

Gloria Trevi, Ivy Queen y Rauw Alejandro brillan en los premios Herencia Hispana 2025

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Washington, 4 sep (EFE).- La icónica Gloria Trevi y el cantante boricua Rauw Alejandro estuvieron entre las figuras reconocidas este jueves en los premios Herencia Hispana 2025, una celebración de la cultura latina en EE.UU. que contó con la presencia de figuras como Ivy Queen y Gina Torres.

En la 38 edición de estos galardones, entregados en el teatro Warner de la capital Washington D.C., fueron honrados también los actores Cheech Marín y Rosie Pérez, junto a la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

«Cada premiado representa una faceta relevante del liderazgo y creatividad de los hispanos, no importa de dónde vengan», dijo a EFE Antonio Tijerino, CEO de la Fundación Herencia Hispana.

Tiempos difíciles

Tijerino, quien recibió una ovación al levantar un cartel con la frase en inglés ‘Yo también soy un inmigrante’, destacó que «lo más importante no es solo celebrar, sino estar unidos y que sigamos hacia adelante».

En un momento en el que la Administración de Donald Trump ha recrudecido su política antinmigrante, Tijerino dijo que la prioridad debe poner al centro el futuro de la juventud y resaltó que en estos momentos que vive la comunidad latina «nada nos asusta» y «la cultura cura para sobrepasar estos retos».

A este sentir se unió la actriz cubana-puertorriqueña Gina Torres, quien dijo que son «tiempos difíciles» y que «la mejor manera de celebrar el futuro es poner una luz en todos los que vinieron antes que nosotros y que siguen en pie de lucha».

Mientras que Rosie Pérez, reconocida productora y actriz, dijo a EFE que «son tiempos turbulentos», por lo que hizo un llamado para «permanecer todos muy unidos».

Brillan en el escenario

Aunque no cantó, la imbatible energía de Ivy Queen, que entregó el premio a su compatriota Rauw Alejandro, levantó al público de sus sillas.

Tanto el cantante boricua, como Gloria Trevi, agradecieron “el gran honor” que representa este lauro, un compromiso aún mayor por “levantar la bandera” de la cultura latina.

La ‘reina del pop mexicano’, galardonada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana, cerró el espectáculo con una antología de sus canciones más conocidas.

La actriz Mayan Lopez fue la anfitriona de la noche, que también incluyó actuaciones especiales de DannyLux, Lisa Lisa, RaiNao y la cubana Daymé Arocena, que rindió homenaje a la emblemática Celia Cruz.

La gala será transmitida por la televisora pública PBS el próximo 26 de septiembre.

Los Hispanic Heritage Awards fueron creados por la Casa Blanca en 1988 y forman parte de la celebración oficial anual de la comunidad latina en Estados Unidos durante los meses de septiembre y octubre.

Además de honrar el legado y logro de los latinos, la ceremonia impulsa la labor de la Hispanic Heritage Foundation (HHF) en educación, empleo, liderazgo e integración, consolidando el orgullo y la presencia cultural hispana en el país.

Linda Ronstadt, Daddy Yankee, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores. EFE

ygg/dte/gpv

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR