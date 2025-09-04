Gobernador cifra en 120 millones el costo del despliegue militar de Trump en Los Ángeles

2 minutos

Los Ángeles, 4 sep (EFE).- El despliegue de cinco mil soldados, en su mayoría de la Guardia Nacional de California, autorizado por el presidente Donald Trump en Los Ángeles sin el aval del gobernador Gavin Newsom, le ha costado a los contribuyentes unos 120 millones de dólares, según el gobernador demócrata, que este jueves calificó el envío de las tropas como «un teatro político».

El coste estimado por la oficina del gobernador incluye 71 millones de dólares en alimentos y otras necesidades básicas, 37 millones de dólares en nómina, 4 millones de dólares en suministros logísticos, 3,5 millones de dólares en viajes y 1,5 millones de dólares en costos de desmovilización.

Trump tomó control de la Guardia Nacional de California el pasado 7 de junio y desplegó a unos 4.300 soldados, junto con 700 tropas de la Infantería de Marina de EE.UU. bajo el argumento de controlar las manifestaciones contra las redadas migratorias.

El despliegue de los soldados californianos representó la primera vez en 60 años que el Ejecutivo de EE.UU. tomaba control de las tropas de un estado sin la anuencia del gobernador.

«No olvidemos lo que este teatro político nos está costando a todos: millones de dólares de los contribuyentes desperdiciados», dijo Newsom en un comunicado.

El gobernador alentó a otros estados a hacer sus propios cálculos sobre el coste de movilizar las tropas. «Hablamos de despilfarro, fraude y abuso», indicó.

La mayoría de los soldados habían sido enviados a casa en agosto, aunque 300 permanecían en Los Ángeles por órdenes de Trump.

Pero se espera la retirada de los soldados, después de que el martes pasado un juez federal dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue ilegal, lo que representó una victoria de Newsom contra el mandatario estadounidense.

Newsom también apuntó a la improvisación del uso de los soldados en Los Ángeles, donde se utilizó realmente menos del 20% de las tropas desplegadas.

«Todo el proceso fue apresurado; desde el principio, los soldados se vieron obligados a dormir en el suelo y al aire libre, a utilizar instalaciones sin plomería y a menudo a luchar contra el aburrimiento».

Este miércoles, Trump planteó enviar tropas de la Guardia Nacional a la sureña ciudad de Nueva Orleans (Luisiana), gobernada por una alcaldesa demócrata, tras las amenazas de militarizar Chicago, en Illinois.EFE

