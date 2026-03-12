Gobernador colombiano confirma la cancelación de reunión de Petro con Delcy Rodríguez

2 minutos

Cúcuta (Colombia), 12 mar (EFE)-. El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó este jueves la cancelación de la reunión que iban a tener el viernes en un puente fronterizo los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Delcy Rodríguez.

«La reunión programada en el puente internacional de Tienditas (oficialmente Atanasio Girardot) entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido suspendida, se realizará más adelante», expresó Villamizar, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, en cuya área metropolitana se iba a celebrar la reunión.

El gobernador aseguró en un video en X que esta región se mantiene atenta a la celebración de la reunión por «lo que puede suceder con la importación de gas, el suministro de combustible, con la zona binacional, con las relaciones comerciales y el desarrollo integral de esta región».

«Esto se hará más adelante», añadió Villamizar, que no dio detalles sobre la nueva fecha del encuentro entre los mandatarios y si se volverá a programar para el mismo lugar.

El Atanasio Girardot es uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

El encuentro había sido confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que esta tarde alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital de Norte de Santander, las acreditaciones para la prensa que cubriría mañana a Petro y Rodríguez.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros, como lo mencionó Villamizar. EFE

jga/joc/eav

(foto)(video)