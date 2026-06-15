Gobernador de California denuncia que la Fiscalía lo está investigando por orden de Trump

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Washington, 15 jun (EFE).- El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar al Departamento de Justicia para abrir una investigación en su contra, en represalia, según denunció, por sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

En un vídeo publicado en Youtube, Newsom -considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la Casa Blanca en los próximos comicios- afirmó que está siendo investigado por las autoridades federales y que la Administración de Trump también está apuntando contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

«Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos. Lo hace porque estoy considerando postularme a la presidencia y porque detesta que haya denunciado una y otra vez sus mentiras y engaños», declaró.

«Si no pueden intimidarme a mí, irán tras la madre de nuestros hijos», dijo el gobernador, antes de advertir: «Donald Trump eligió al objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar».

El dirigente californiano aseguró que, tras pedir públicamente su arresto el año pasado, Trump dio indicaciones a su Departamento de Justicia para investigarlo y dijo que en la última semana se enteró de que la campaña del presidente «ha llegado hasta su propia casa».

«Puedes citar mis registros, puedes investigarme, puedes acosarme, poner mi nombre en todas y cada una de tus listas de enemigos», declaró, dirigiéndose a Trump, a quien le pidió dejar a su familia y a su esposa «fuera de su venganza personal».

El gobernador acusó a Trump de «vender la presidencia», lo describió como «un hombre sin carácter» y le responsabilizó de haber convertido el cargo en un instrumento al servicio de sus intereses y los de su entorno.

Newsom insistió en que él no tiene nada que ocultar y que, si realmente se quiere encontrar corrupción, «no hace falta mirar más allá de la dirección de la Casa Blanca».

El gobernador es una de las figuras más críticas con el republicano desde California, el estado más poblado de EE.UU. y principal bastión demócrata del país. EFE

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