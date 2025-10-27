Gobernador de Darfur reconoce «la caída» de Al Fasher en manos de los paramilitares

Jartum, 27 oct (EFE).- El gobernador de la vasta región occidental sudanesa de Darfur, Mini Minawi, reconoció este lunes «la caída» de la ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte, en manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), a las que calificó de «grupos violentos, corruptos y mercenarios».

Minawi, aliado con el Gobierno de Jartum, controlado por el Ejército regular, acusó en un mensaje en X a los paramilitares de cometer matanzas contra la población civil en Al Fasher, una ciudad que acoge a cientos de miles de desplazados, y que estaba bajo un sofocante asedio de las FAR desde mediados de 2024.

«La caída de El Fasher no significa entregar el futuro de Darfur a grupos violentos ni a intereses corruptos y mercenarios. Exigimos la protección de la población civil, la revelación del paradero de los desplazados y una investigación independiente sobre las violaciones y los crímenes cometidos por milicias ocultas», dijo Minawi en su cuenta en X.

Su mensaje llega un día después de que los paramilitares aseguraran el domingo hacerse con el control de la estratégica capital de Darfur Norte tras expulsar de sus posiciones a la Sexta División de Infantería del Ejército.

Minawi no se refirió a la situación actual en el terreno, si bien insinuó que los combates siguen en algunas áreas de la ciudad al afirmar que «cada centímetro de tierra (tomado por las FAR) será devuelto».

Al Fasher era hasta el domingo el último baluarte del Ejército regular y de sus fuerzas aliadas en Darfur, una extensa región que cuenta con fronteras con países como Libia y Chad, y está compuesta por cinco estados.

Durante el conflicto bélico en Sudán, iniciado en abril de 2023, los paramilitares se hicieron fuertes en esa región y les faltaba al Fasher para imponer el control del gobierno paralelo que anunciaron recientemente sobre toda la región occidental.

La guerra en Sudán ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU. EFE

