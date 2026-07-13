Gobernador de la Fed abre la puerta a nuevas subidas de tipos si aumenta la inflación

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Nueva York, 13 jul (EFE).- Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dejó este lunes la puerta abierta a nuevas subidas de tipos de interés si se produce un aumento de la inflación.

«Si esta semana volvemos a registrar un dato elevado de la inflación subyacente, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tendrá que plantearse endurecer la política monetaria a corto plazo», expresó Waller durante un discurso en la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York.

Waller dijo estar «preocupado» por el aumento «sostenido» de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo (PCE), y afirmó que la dirección que tome tendrá «implicaciones muy distintas para la política monetaria».

«Estoy comprometido a devolver la inflación al objetivo del 2 % del FOMC, pero también a evitar un endurecimiento excesivo que pueda provocar una recesión», apuntó, y destacó que los datos de inflación que se publicarán mañana serán «clave» para determinar la trayectoria de los próximos pasos de la Fed.

En este sentido, indicó que, si la inflación subyacente muestra señales de moderación sostenida, sería «apropiado» mantener las tasas actuales, pero si las cifras vuelven a ser elevadas, «el FOMC deberá considerar un endurecimiento en el corto plazo».

«Como siempre, debemos evitar cometer el error de ‘luchar la última guerra’ y reaccionar demasiado pronto para frenar la inflación. Pero también debemos evitar repetir el mismo error que cometimos en 2021 y 2022 al esperar demasiado para reaccionar», subrayó.

Según el economista, entre los factores que impulsan la inflación se encuentran los aranceles, los precios de la energía y la «fuerte demanda» relacionada con la inteligencia artificial (IA), que ha elevado los precios de productos tecnológicos como semiconductores y servidores.

El IPC se disparó en mayo hasta un 4,2 % interanual, el nivel más alto desde abril de 2023, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2,9 %, una décima más que en abril.

En junio, la Fed decidió mantener sin cambios los tipos de interés, que están en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, dada la actual presión al alza sobre los precios. EFE

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