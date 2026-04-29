Gobernador de Sinaloa asegura que «carece de «veracidad» que EE.UU le vincule al narco

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha, aseguró este miércoles que «carece de veracidad y fundamento» la acusación presentada en Nueva York contra él por presuntos vínculos con el narcotráfico y de liderar una supuesta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa.

«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó en un mensaje en sus redes sociales. EFE

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