Gobernador del BoJ ve condiciones propicias para alza de tipos y dispara las expectativas

Tokio, 1 dic (EFE).- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo este lunes que aprecia una reducción de la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses, señales de crecimiento salarial y ganancias corporativas sólidas, condiciones propicias para un alza de tipos, disparando las expectativas de una subida este mismo mes.

«Tenemos la intención de tomar una decisión apropiada sobre si subiremos aún más los tipos de interés» en la reunión que tendrá lugar el 18 y 19 de diciembre, dijo Ueda en un discurso televisado por la cadena NHK desde la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, en un tono inusual que alimentó las especulaciones sobre el alza.

«Un ajuste tardío del grado de flexibilización monetaria podría causar confusión», dijo posteriormente en una rueda de prensa, en comentarios recogidos por la agencia local de noticias Jiji, que alimentaron aún más las elucubraciones.

Las intervenciones del máximo dirigente del banco central japonés arrastraron el ánimo de los inversores e hicieron que el principal índice bursátil de Tokio, el Nikkei, se desplomara un 2 % inmediatamente y el rendimiento del bono japonés a largo plazo se disparara hasta el 1,875 %, su nivel más alto en 17 años y medio.

Siempre sin llegar a adelantar cuál será el resultado de la última reunión sobre política monetaria del BoJ, Ueda dijo que «ajustar adecuadamente el nivel de la flexibilización monetaria, ni demasiado tarde ni demasiado pronto, es necesario para alcanzar sin problemas el objetivo de estabilidad de precios, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los mercados financieros y de capitales».

Un ritmo adecuado contribuiría, además, a «encaminar la economía hacia una senda de crecimiento sostenible», añadió el académico.

El gobernador del banco central japonés declaró que cuando hablan de una subida de tipos lo hacen con un ajuste en un entorno «acomodaticio», en una señal de que el alza no sería pronunciada.

«No pretende frenar la economía, sino ser un proceso de soltar gradualmente el acelerador (de la flexibilidad) para lograr una estabilidad económica y de precios», indicó Ueda, que enfatizó que, en su opinión, un alza de tipos ahora no frenaría el crecimiento.

El Banco de Japón ha mantenido sus tipos de interés de referencia en el 0,5 % en sus últimas seis reuniones sobre política monetaria desde el alza de 25 puntos básicos de enero.

Su último encuentro del año ha generado gran expectativa después de que el cambio de Gobierno en Japón el pasado octubre motivara una postura cautelosa del banco central nipón antes de conocer la postura financiera de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que se ha mostrado crítica con las alzas de la entidad crediticia. EFE

