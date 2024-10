Gobernador electo en frontera sur de México promete nuevo plan migratorio y de seguridad

Tapachula (México), 23 oct (EFE).- El gobernador electo de Tapachula, Eduardo Ramírez Aguilar, prometió este miércoles un nuevo plan para atender la seguridad y la migración en la frontera sur de México y principal puerta de personas en movilidad con destino a Estados Unidos.

Ramírez Aguilar precisó en una conferencia de prensa que será hasta el próximo 8 de diciembre cuando anuncie este nuevo plan, fecha en la que toma posesión formal como gobernador de la principal ciudad fronteriza en el sur del país.

También destacó que la frontera sur de México con Guatemala tiene mucho que ofrecer, como empleos, y con el acompañamiento decidido de las autoridades, Tapachula y el Soconusco, ambas localidades del estado de Chiapas, han tenido un desarrollo.

En este sentido, el gobernador electo de Tapachula recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido la entrega de una línea ferroviaria, parte del Tren Maya, que llegará hasta Guatemala y donde dijo, “se podrán hacer grandes inversiones y la comercialización de productos que vienen de otras partes del mundo”.

Además, el plan se hace necesario, donde la principal ciudad de la frontera sur de México, Tapachula, se ha convertido en el municipio con la mayor percepción de inseguridad del país, en medio de la disputa del crimen organizado por controlar el tráfico de drogas y personas desde Suramérica, según activistas.

Entre sus acciones preliminares para atender la crisis migratoria, Ramírez Aguilar también nombró a 12 funcionarios de primer nivel que estarán encargados de la nueva política en la ciudad de la frontera sur, entre ellos, la titular de la Secretaría de la Frontera Sur, que durante 6 años estuvo inactiva.

Sostuvo que Chiapas, tendrá un tema justo porque hay una gran comercialización de más 150 productos entre Chiapas y Guatemala.

María Amalia Guadalupe Toriello Elorza, será la nueva titular de la nueva Secretaría de la Frontera Sur, donde su nombramiento es de gran importancia y crucial para Tapachula, siendo un punto focal para un nuevo polo (corredor) de desarrollo, entre los 10 planteados por la nueva mandataria mexicana.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tomado como bandera el polo de desarrollo para amortiguar la parte del trato de los migrantes con un sentido humano, por ello, vamos a generar la Secretaría de la Frontera sur”, comentó.

El mandatario local electo remarcó que esta dependencia se enfocará en atender el desarrollo económico, industrial y la atención de los migrantes que vienen de Centro y Suramérica.

Otro de los rubros que anticipó se atenderá en su gestión será el combate a la pobreza y la educación para poder salir del primer lugar nacional de analfabetismo que ocupa el estado de Chiapas.

“Me da vergüenza esos datos, pero también me inspiran porque me he propuesto que en el primer año, vamos a iniciar la cruzada contra el analfabetismo. Estaremos anunciando el proyecto más ambicioso que haya tenido Chiapas, no voy a escatimar recursos”, concluyó. EFE

