Gobernador japonés pide ayuda militar ante ataques de osos

Una autoridad regional japonesa pidió el martes al gobierno enviar al ejército a ayudarle a lidiar con una ola «realmente espantosa» de ataques mortales de osos.

Los osos han matado a 10 personas en lo que va del año en Japón, una cifra récord, confirmó a la AFP un funcionario del Ministerio del Medioambiente que monitorea los ataques.

Los animales invaden cada vez más los pueblos debido a factores como el declive en la población humana y el cambio climático.

Kenta Suzuki, gobernador de la prefectura norteña de Akita, dijo al ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, que la vida de los ciudadanos «no puede ser protegida sin ayuda de las Fuerzas de Autodefensa».

Los ataques al cuello y rostro son sumamente comunes, resultando en «una situación realmente espantosa», indicó Suzuki.

Señaló que los osos ya no aparecen solo en las montañas, sino también en áreas urbanas.

Koizumi, recién designado en el cargo ministerial, respondió que el gobierno «hará el mejor uso de sus capacidades y autoridad» para restaurar la seguridad.

La última víctima fue atacada la semana pasada junto a otras tres personas en una aldea montañosa de Akita, dijo el funcionario del Ministerio del Medioambiente.

Los osos han atacado turistas, ingresado a tiendas y aparecido cerca de escuelas y parques, sobre todo en el norte del país.

En Japón hay dos tipos de osos: el oso negro asiático y el oso pardo, más grande.

