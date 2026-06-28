Gobernador mexicano responde a reportaje de NYT y niega ser investigado por EE.UU.

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Ciudad de México, 28 jun (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sonora, Alfonso Durazo, dirigió una carta a The New York Times (NYT) en la que negó estar bajo investigación por las autoridades de EE.UU., luego de que el periódico neoyorquino indicó en un reportaje que el funcionario es uno de los “objetivos de las investigaciones” del país estadounidense por corrupción.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, escribió el funcionario en la misiva destinada al editor ejecutivo, Joseph Kahn, y al presidente, A. G. Sulzberger, del rotativo.

La exclusiva, publicada el 27 de junio, señaló a Durazo y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como sujetos de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

Además, afirmó que al menos una decena de mandatarios estatales y legisladores del partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ofrecieron ser informantes contra integrantes de esa fuerza política por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

“Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, señaló el reportaje, publicado en medio de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Por su parte, Durazo aseguró que “no existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, por lo que solicitó al periódico rectificar la información difundida ya que, dijo, “carece de sustento verificable”.

“Como diría atinadamente el expresidente (Andrés Manuel) López Obrador, ‘la mentira, cuando no mancha, tizna’”, sentenció Durazo, al citar una frase del fundador de Morena y exmandatario mexicano (2018-2024), durante cuyo Gobierno el funcionario sonorense se desempeñó como secretario de Seguridad.

El 3 de junio, el funcionario también fue señalado por el diario Los Angeles Times como objeto de una investigación de EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la supuesta revocación de su visa.

“Es una nota más, sin fuentes, como muchas otras”, declaró Durazo sobre aquella publicación, de la que aseguró que se nutre el reportaje de NYT.

Por lo anterior, solicitó que “The New York Times aclare que en este momento no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que su servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna”.

La publicación del NYT ha suscitado comentarios dentro de la cúpula de Morena, aunque hasta el momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha ofrecido declaraciones al respecto. EFE

abz/cpy