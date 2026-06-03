Gobernador mexicano tacha de «infamia» información que lo vincula al crimen organizado

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sonora (norte), Alfonso Durazo, aseguró este miércoles que es una «infamia» la información de que Estados Unidos le haya retirado la visa, ante una supuesta investigación en su contra en ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, tal y como publicó el medio estadounidense Los Angeles Times.

«Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad», dijo el mandatario de Sonora ante los medios de comunicación, en su primera declaración pública desde que saliera la información de que está siendo investigado por las autoridades estadounidenses.

Durazo, del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que lo que lo «pone a salvo» es «toda una vida» de servicio público frente a «notas falsas» que lo vinculan al crimen organizado.

«Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse (…) Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que, lamentablemente, luego circulan sin absolutamente ningún sustento», añadió el gobernante.

El gobernador rechazó que tuviera que «demostrar» que tiene la visa vigente para poder viajar a Estados Unidos, al tiempo que defendió que ha actuado «toda su vida» con «limpieza y rectitud».

«Casi sudo agua bendita», agregó.

El político atribuyó esta noticia a un «ánimo de debilitar políticamente a un proyecto progresista», en referencia al partido oficialista Morena.

No obstante, Durazo emplazó a las autoridades estadounidenses a «precisar la información» en el caso de que exista tal investigación.

La reacción del gobernador se da después de que el diario Los Angeles Times publicara que Durazo y el mandatario de Tamaulipas (noreste), Américo Villareal, estarían siendo investigados en EE.UU. por estar relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible (conocido en México como ‘huachicol’).

En el marco de estas indagatorias, la publicación señala que Washington les ha retirado las visas pero que ambos políticos continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

Ambos gobiernos estatales negaron la información y la calificaron como una noticia «falsa», mientras que desde el lado estadounidense no ha habido ningún pronunciamiento público por el momento.

De confirmarse esta investigación, supondría un paso más en la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en activo y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador y un senador, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las revelaciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre México para intensificar el combate a los carteles de la droga.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump designó a varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha impulsado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico. EFE

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