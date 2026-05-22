Gobernador regional critica a la Policía Nacional de Perú tras asesinato de alcalde

3 minutos

Lima, 22 may (EFE).- El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, criticó este viernes a la Policía Nacional del Perú (PNP) por nombrar a oficiales en esta región del norte de Perú por «favoritismo» o «amiguismo», pero sin un compromiso por la seguridad ciudadana, al comentar el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre por presuntos sicarios en un distrito de esa jurisdicción.

Neyra declaró a la emisora RPP que han ocurrido varias muertes en Piura por sicariato y que la situación de inseguridad está «desnaturalizándose» en el norte del país.

«Creo que es una llamada de atención, porque finalmente el tema de políticas de seguridad lo tiene la Policía Nacional del Perú, y muchas veces se envían algunos oficiales, algunos cargos importantes por favoritismo, por amiguismo», expresó el gobernador regional.

También, opinó que «la idea es que esas personas sean pasadas al retiro y se pongan oficiales realmente comprometidos con la seguridad».

En ese sentido, Neyra afirmó que el Plan de Seguridad Ciudadana ha «fracasado» por los constantes cambios en el Ejecutivo, pues durante su gestión regional de cuatro años, hubo cuatro gobiernos de mandatarios diferentes.

«En los últimos Consejos de Estado Regional, todos los gobernadores hemos solicitado que se implemente una política de seguridad ciudadana a nivel nacional, pero que sea efectiva, con inteligencia policial, inteligencia del Ejército, inteligencia de la Marina», anotó la autoridad.

Además, anunció que el ministro del Interior, José Zapata, llegará este viernes a Piura para supervisar la investigación policial del crimen del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre y confió en la pronta captura de los asesinos para esclarecer si el homicidio tuvo un trasfondo político o personal.

«Necesitamos una política efectiva de seguridad ciudadana. Necesitamos que la Policía tenga la capacidad para poder enfrentar a estas bandas delincuenciales», manifestó Neyra.

Febre fue asesinado el jueves por desconocidos que atacaron con armas de fuego el vehículo en el que se movilizaba por una zona populosa de su jurisdicción conocida como San Sebastián.

La información fue confirmada por la Municipalidad Provincial de Piura, que señaló que el alcalde fue «víctima de un atentado criminal» y manifestó su «indignación y tristeza» por este ataque, a la vez que expresó las condolencias a sus familiares.

Tras conocerse la información, la Presidencia de Perú publicó un mensaje en el que lamentó «profundamente» la muerte de Febre y extendió sus «sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida».

Testigos del ataque señalaron a medios locales que unos desconocidos persiguieron el vehículo en el que estaba el alcalde y realizaron varios disparos hacia el lugar donde se encontraba la autoridad municipal.

El distrito de Veintiséis de Octubre forma parte del área urbana de la ciudad de Piura, capital de la región homónima, ubicada a unos 980 kilómetros al norte de Lima y a unos 150 kilómetros de la frontera con Ecuador. EFE

mmr/fgg/seo