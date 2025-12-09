Gobernador regional ruso exige que última clínica que practica abortos cancele su licencia

2 minutos

Moscú, 9 dic (EFE).- El gobernador de la República de Altái, Andréi Turchak, exigió este martes a la última clínica que practica abortos en la región que cancele su licencia.

El funcionario regional afirmó que la clínica Euromedcenter tiene hasta finales de este año, «tiempo suficiente para tomar esta acción legal y cancelar la licencia para practicar abortos», cita el diario Kommesant.

La ministra de Salud de Altái, Altynái Pútina, explicó que al principio nueve clínicas disponían de dichas licencias, pero tras debatir con las autoridades regionales ocho de ellas las cancelaron.

«Sólo queda una organización médica privada que realiza abortos», añadió.

Mientras tanto, las clínicas estatales han establecido un protocolo con psicólogos que trabajan con aquellas mujeres que desean abortar, informó Pútina.

Según la plataforma independiente The Insider, en noviembre de este año 31 regiones rusas restringían de algún modo los abortos, 24 de ellas lo hacen a través de la prohibición de recomendaciones, incluso médicas, de llevar a cabo las prácticas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció ayer que los índices de natalidad en Rusia siguen bajando y subrayó que el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas de apoyo para revertir la tendencia.

«Por supuesto, los desafíos externos también están impactando la demografía. Al mismo tiempo, recalco una vez más que nuestra tarea histórica a largo plazo es preservar y aumentar la población», agregó.

Para ello, afirmó, el Estado ha previsto nuevas medidas de apoyo, «incluyendo pagos a familias que estarán disponibles a partir de 2026», para hogares con dos o más hijos.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

A principios de año medios locales informaron sobre una reducción de suministros de medicamentos para practicar abortos en todas las clínicas de Rusia después de que el Kremlin esté impulsando iniciativas para promover la natalidad en el país, problema que arrastra desde 1999 y que ha empeorado con la guerra en Ucrania. EFE

