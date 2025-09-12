Gobernadora de Arizona ordena mayor acceso a la vacuna de covid-19 pese a límite federal

Miami, 12 sep (EFE).- La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, firmó una orden ejecutiva para ampliar el acceso a la vacuna actualizada de covid-19 a toda la población pese a los nuevos límites federales que impulsa el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

La orden de la mandataria «busca que esas vacunas estén disponibles para el público en general» al citar que los nuevos lineamientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) solo ordenan dicha inmunización para personas de 65 años y más, o aquellas en riesgo de una enfermedad severa.

«Los arizonianos y sus médicos merecen la libertad de acceder a la vacuna de covid, si es correcta para ellos. Con esta orden ejecutiva, estamos siguiendo la ciencia y asegurando que todos los arizonianos tengan acceso a vacunas para mantenerse seguros», expresó Hobbs en un pronunciamiento sobre la orden.

El posicionamiento cita recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, en inglés) y la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP), que sugieren que menores de edad, mujeres embarazadas y cualquier adulto puedan vacunarse contra nuevas variantes de covid.

El decreto ordena al Departamento de Servicios de Salud de Arizona y a la Junta de Farmacia que tengan las vacunas disponibles para cualquiera, y pide gestionar con los proveedores de seguros médicos que cubran las inoculaciones.

La medida refleja las crecientes acciones de los estados demócratas para contrarrestar las políticas de Kennedy Jr., quien ha cuestionado las vacunas contra la covid-19 y otras en general, pues California, Oregón y Washington anunciaron la semana pasada una alianza sanitaria que coordinará sus recomendaciones de vacunación.

En contraste, Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, anunció la semana pasada que trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley estatal.

«Las vacunas salvan vidas, protegen familias y reducen la presión en nuestros hospitales. Estamos siguiendo la ciencia y protegiendo la libertad sanitaria», argumentó Hobbs. EFE

