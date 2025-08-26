The Swiss voice in the world since 1935

Gobernadora de la Fed amenazada por Trump presentará demanda contra anuncio de su despido

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 26 ago (EFE).- La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva días hostigando y acusando de fraude, presentará una demanda contra el despido que le ha notificado por carta el mandatario, según anunció este martes el abogado de la economista.

«El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook», explica el letrado Abbe Lowell en un comunicado publicado horas después de que Trump enviara una misiva a Cook en la que anunciaba su despido «con efecto inmediato».

«Su intento de despedirla, basándose únicamente en una carta de recomendación, carece de fundamento fáctico y legal. Presentaremos una demanda contra esta acción ilegal», escribe Lowell en referencia a la acusación que lanzó contra ella la semana pasada el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

Pulte pidió por carta al Departamento de Justicia que investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, pero de momento no se ha abierto ninguna pesquisa oficial contra ella.

No obstante, Trump comenzó a reclamar en su red social Truth Social la dimisión de la economista, que fue nominada para el cargo por su predecesor, Joe Biden.

El lunes el republicano cumplió sus amenazas de despedir a Cook si no renunciaba al cargo y publicó además la carta que le envió, en la que asegura que «hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios».

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

Tras la publicación de la carta de despido, Cook reiteró su intención de no abandonar su puesto.

La Fed, por su parte, no se ha pronunciado en ningún momento sobre el caso y tampoco ha informado sobre si Cook está hoy trabajando.

Si Trump logra que Cook abandone su puesto de manera efectiva tendrá que nombrar a un sustituto, lo que incrementaría el número de gobernadores designados por él en la junta que decide sobre la política monetaria del organismo.

Trump y su Gobierno llevan meses presionando a la Fed y su presidente, Jerome Powell, para que bajen los tipos de interés, lo que implica un ataque frontal sobre la independencia de la entidad emisora. EFE

asb/dte/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR