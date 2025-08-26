Gobernadora de la Fed amenazada por Trump presentará demanda contra anuncio de su despido

2 minutos

Washington, 26 ago (EFE).- La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva días hostigando y acusando de fraude, presentará una demanda contra el despido que le ha notificado por carta el mandatario, según anunció este martes el abogado de la economista.

«El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook», explica el letrado Abbe Lowell en un comunicado publicado horas después de que Trump enviara una misiva a Cook en la que anunciaba su despido «con efecto inmediato».

«Su intento de despedirla, basándose únicamente en una carta de recomendación, carece de fundamento fáctico y legal. Presentaremos una demanda contra esta acción ilegal», escribe Lowell en referencia a la acusación que lanzó contra ella la semana pasada el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

Pulte pidió por carta al Departamento de Justicia que investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, pero de momento no se ha abierto ninguna pesquisa oficial contra ella.

No obstante, Trump comenzó a reclamar en su red social Truth Social la dimisión de la economista, que fue nominada para el cargo por su predecesor, Joe Biden.

El lunes el republicano cumplió sus amenazas de despedir a Cook si no renunciaba al cargo y publicó además la carta que le envió, en la que asegura que «hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios».

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

Tras la publicación de la carta de despido, Cook reiteró su intención de no abandonar su puesto.

La Fed, por su parte, no se ha pronunciado en ningún momento sobre el caso y tampoco ha informado sobre si Cook está hoy trabajando.

Si Trump logra que Cook abandone su puesto de manera efectiva tendrá que nombrar a un sustituto, lo que incrementaría el número de gobernadores designados por él en la junta que decide sobre la política monetaria del organismo.

Trump y su Gobierno llevan meses presionando a la Fed y su presidente, Jerome Powell, para que bajen los tipos de interés, lo que implica un ataque frontal sobre la independencia de la entidad emisora. EFE

asb/dte/psh