Gobernadora de la Fed presionada por Donald Trump dice que no se dejará hostigar

2 minutos

Washington, 21 ago (EFE).- Lisa Cook, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal estadounidense, ha respondido al hostigamiento del presidente Donald Trump, que el miércoles reclamó su dimisión por un supuesto fraude hipotecario, asegurando que no permitirá que se la presione para renunciar a su puesto.

Trump había escrito en su red social Truth Social «¡Cook debe dimitir ya!» e incluido en el mensaje una noticia sobre la petición del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, de que se investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre.

«Tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos (a los investigadores)», añadió la gobernadora, que llegó al puesto en 2022 tras ser nominada por el expresidente Joe Biden.

Tras las declaraciones de Cook, el propio Pulte contraatacó en redes sociales.

«Escriba lo que usted o sus abogados quieran, señora Cook. La han pescado basándose en los documentos hipotecarios, no en un tuit. Esto es blanco y negro. Perseguimos a quienes cometen fraude hipotecario, y usted firmó los documentos hipotecarios, nadie más», afirma en su publicación.

La ofensiva contra Cook se suma a la presión que la Administración Trump está implementando sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell.

El magnate neoyorquino lleva meses reclamando recortes de tipos de interés que, en su opinión, estimularían la economía, un extremo que los gobernadores de la entidad rechazan por el momento por considerar que la presión inflacionaria en EE.UU. es aún intensa. EFE

