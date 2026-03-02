Gobernadora de N.York arremete contra ICE por muerte de refugiado y arresto de estudiante

Nueva York, 2 mar (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, arremetió este lunes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. por la muerte de un refugiado de Birmania tras ser liberado de un centro de detención, y por el arresto de una estudiante de la Universidad de Columbia.

Hochul reiteró su reclamo de que la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el que opera ICE, Kristi Noem, «debe renunciar».

La demócrata indicó que se reunirá con la esposa e hijos del refugiado Nurul Amin Shah Alam, casi ciego y que no hablaba inglés, cuyo cadáver fue hallado en una calle de Búfalo, en el norte del estado, cinco días después de que la Patrulla Fronteriza lo dejara en una cafetería, el 19 de febrero, en una noche fría de invierno, sin avisar a su familia de que sería liberado.

«Es escalofriante saber qué le sucedió a esta persona: en una época tan fría, abandonado sin recursos, sin esperanza de volver a casa», afirmó.

Hochul indicó que están consultando con la Fiscalía general las vías para saber qué ocurrió, porque «todos queremos respuestas».

«Cuando nuestro gobierno federal decide liberar a alguien, tiene la responsabilidad de hacerlo de forma segura y con una comunicación clara. Eso claramente no ocurrió aquí», insistió.

Igualmente, criticó el arresto la pasada semana de la estudiante azerbaiyana Ellie Aghayeva, en su apartamento universitario, donde entraron agentes de ICE haciéndose pasar por policías en busca presuntamente de una niña desparecida.

«Estos son agentes federales actuando fuera de control. Es antiestadounidense lo que le está sucediendo a nuestro país ahora mismo. Seguridad Nacional falló aquí, fracasó miserablemente, y el liderazgo es fundamental», argumentó sobre lo ocurrido a Alam y a la estudiante.

Aghayeva fue liberada el mismo día por orden de Trump, tras una reunión con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Hochul recordó que ya reclamó la renuncia de Noem tras los asesinatos de civiles en Minneapolis a manos de agentes de ICE y que ha propuesto leyes para limitar la intervención de ICE en Nueva York, que están ante consideración de la legislatura estatal.EFE

