Gobernadora y alcalde de Nueva York dan otro paso hacia la educación universal

Nueva York, 3 mar (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde, Zohran Mamdani, dieron este martes otro paso en su agenda de educación universal para niños de dos años al divulgar las comunidades que podrán acceder a las primeras 2.000 plazas para este otoño, y que suponen una inversión de 73 millones de dólares.

Ese dinero es parte de los 1.200 millones anunciados por Hochul en su agenda con el objetivo de reforzar el cuidado y la educación temprana en la ciudad, una de las promesas de campaña clave del ahora alcalde socialdemócrata.

La gobernadora también anunció entonces fondos para fortalecer la infraestructura existente para el programa de educación para niños de tres años, que comenzó con el alcalde Bill de Blasio (2014-2021).

Cuando se dio a conocer la iniciativa, en enero, para los niños de dos años (2-K), Mamdani indicó que en su primera etapa ofrecería 2.000 plazas y luego se ampliaría hasta ser un programa universal, con el que se comprometió la gobernadora.

Se espera que la inversión estatal para servicios de cuidado infantil y preescolar aumente a 4.500 millones para el próximo año fiscal 2027.

Entre las primeras comunidades que se beneficiarán de las 2.000 plazas están el Alto Manhattan e Inwood, comunidades de gran población dominicana, así como los sectores de Fordham y Kingsbridge en El Bronx, un condado de mayoría latina.

En el Este de Brooklyn serán Canarsie, Brownsville y Ocean Hill. Las comunidades en Ozone Park y Rockaways, también en Brooklyn, se beneficiarán, además, con el arranque del programa 2K.

Hochul dijo que el cuidado infantil universal y asequible es una prioridad de su administración y destacó la colaboración con la ciudad para «sentar las bases» y lograr así la puesta en marcha completa del cuidado infantil para niños de dos años.

Con la inversión de fondos anunciada la agenda estatal, se expandirá el programa a casi 100.000 niños para el año fiscal 2027.

«Criar a un niño requiere el esfuerzo de todo un pueblo y se necesita un gobierno municipal dispuesto a tomar la iniciativa y abordar la crisis del cuidado infantil de frente», dijo Mamdani, que aseguró que desde su investidura trabaja en hacer realidad el cuidado infantil universal.

Hochul indicó además que aunque en algunas zonas de Nueva York los niños de cuatro años tienen acceso a preescolar desde hace mucho tiempo, hay decenas de distritos escolares en los que no, y busca brindar apoyo adicional para garantizar un preescolar universal para el inicio del año escolar 2028-2029.

Recordó, además, que se ha aumentado la inversión en el Programa Estatal de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP), que otorga subsidios para ayudar a familias de bajos ingresos a pagar por el cuidado infantil, entre otras iniciativas. EFE

