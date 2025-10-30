Gobernadores de derecha de Brasil se unen contra crimen organizado tras operación de Río

1 minuto

Río de Janeiro, 30 oct (EFE).- Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que dieron un espaldarazo a la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.

El llamado ‘Consorcio de la Paz’ le permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales, y discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado, según explicaron en una rueda de prensa. EFE

