Gobernadores de Sonora y Tamaulipas (México) niegan que EE.UU. les haya retirado la visa

3 minutos

(Actualiza con declaración del gobernador de Tamaulipas)

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Los gobernadores de los estados mexicanos de Sonora (noroeste) y de Tamaulipas (noreste), Alfonso Durazo y Américo Villareal, respectivamente, negaron este miércoles la información de que EE.UU. les haya retirado la visa, ante una supuesta investigación en su contra en ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, como publicó el medio Los Angeles Times.

«Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad», dijo el mandatario de Sonora ante los medios de comunicación, en su primera declaración pública desde que saliera la información de que está siendo investigado por las autoridades estadounidenses.

«Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse (…) Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que, lamentablemente, luego circulan sin absolutamente ningún sustento», añadió el gobernante.

Durazo, emergido del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó que tuviera que «demostrar» que tiene la visa vigente para poder viajar a Estados Unidos, al tiempo que defendió su «rectitud» al sentenciar que «casi sudo agua bendita».

Además, emplazó a las autoridades estadounidenses a «precisar la información» en el caso de que exista tal investigación.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, también surgido del oficialista Morena, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que criticó la información periodística y los «señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde».

«Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente (…) No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos», expresó.

El mandatario rechazó que estuviera relacionado con el crimen organizado y aseguró que cuenta con su visa estadounidense vigente, en contra de lo sostenido por el medio estadounidense.

«En una sociedad democrática nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos, las acusaciones se sostienen con pruebas, las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras», concluyó.

La reacción de ambos políticos se produce después de que el diario Los Angeles Times publicara que tanto Durazo como Villareal estarían siendo investigados en EE.UU. por estar relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible (conocido en México como ‘huachicol’).

En el marco de estas indagatorias, la publicación señala que Washington les ha retirado las visas pero que ambos políticos continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

De confirmarse esta investigación, supondría un paso más en la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en activo y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador y un senador, por delitos relacionados con el narcotráfico. EFE

des/jmrg/rrt