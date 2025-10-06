Gobierno alemán afirma que talibanes están dispuestos a aceptar deportaciones regulares

Berlín, 6 oct (EFE).- El Ministerio del Interior de Alemania confirmó este lunes que durante el fin de semana se produjeron conversaciones técnicas con el régimen talibán en Kabul, el cual estaría fundamentalmente dispuesto a aceptar la deportación regular de criminales afganos a su país de origen.

«El resultado ahora mismo es que el Gobierno de facto afgano ha aceptado fundamentalmente que se produzcan las deportaciones por vía aérea si la persona deportada puede ser identificada como ciudadano afgano», declaró una portavoz del Ministerio, Sonja Kock, durante una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

«No hemos hecho concesiones. No hay un trato, como dicen algunos medios», dijo la portavoz, aludiendo a las informaciones de medios como el semanario ‘Der Spiegel’, que habían informado de que el Gobierno del canciller Friedrich Merz estaba «a punto de cerrar un trato» con los talibán.

Kock enfatizó que las conversaciones con los representantes del régimen extremista, al que Alemania no reconoce oficialmente, se habían centrado exclusivamente en cuestiones técnicas y sobre los procedimientos in situ relacionados con las deportaciones.

Además, desmintió que se hubiesen abordado otras cuestiones, como la lucha contra la criminalidad o el tráfico de estupefacientes.

Este año han partido desde Alemania varios vuelos chárter para devolver a delincuentes convictos a Afganistán, un tema de importancia en la campaña a las elecciones legislativas del pasado febrero, de las que salió victorioso Merz, con la promesa de un endurecimiento de la política migratoria.

Sin embargo, hasta ahora estos vuelos se habían organizado exclusivamente con la mediación de Catar, debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Berlín y Kabul.

Según ‘Der Spiegel’, el Gobierno germano cuenta con la promesa de los talibanes de que a los criminales repatriados no se les perseguirá penalmente ni se les aplicará la pena de muerte y, a cambio de su aquiescencia, no se han producido concesiones por parte de Berlín. EFE

