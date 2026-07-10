Gobierno alemán apela a responsabilidad de VW ante posibles recortes y cierre de fábricas

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Berlín, 10 jul (EFE).- El Gobierno alemán expresó este viernes su confianza en que el grupo automovilístico alemán Volkswagen (VW), que informó el jueves de su intención de reducir capacidades de producción para adaptarlas a la situación del mercado global, tendrá en cuenta su responsabilidad de cara a los trabajadores en cualquier decisión estratégica que tome.

«Más allá de las decisiones empresariales, no cabe duda de que cada empresa debe asumir en sus decisiones estratégicas la responsabilidad respecto a sus trabajadores. Partimos de esa base», declaró en una rueda de prensa ordinaria, Susanne Ungrad, portavoz de Economía, al ser preguntada por las informaciones en la prensa de que las medidas de VW podrían implicar el despido de hasta 100.000 empleados y el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania.

Agregó que la reducción de puestos de trabajo y posibles decisiones sobre plantas en VW «son una señal adicional del profundo cambio estructural en la industria automovilística alemana».

Subrayó que la industria del automóvil es un sector clave para Alemania y de gran importancia también para el Gobierno que, aseguró, sigue muy de cerca el desarrollo de la situación en VW, de cuyo alcance es consciente.

Aludió en este sentido al estrecho diálogo con la industria automovilística y aseguró que el Gobierno apoya esta transformación en la industria del automóvil con un amplio paquete de medidas.

Por su parte, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo apuntó al hecho de que el debate aún está en curso a nivel interno en VW.

Subrayó el enorme interés del Gobierno por una industria automovilística fuerte y señaló que desde el Ejecutivo, lo que se puede hacer, es mejorar las condiciones.

En este sentido, se refirió a cuestiones como los costes energéticos, las relaciones comerciales y los aranceles, pero también en fortalecer la demanda.

Agregó que para el Gobierno es decisivo acabar de presentar un amplio paquete de reformas que contribuya a impulsar el crecimiento y el empleo.

El objetivo es «un repunte de la economía en Alemania tras años de estancamiento» y enviar señales claras para garantizar la ocupación en el país y, en el mejor de los casos, crear nuevos puestos de trabajo, en tiempos en lo que mucha gente está preocupada por su empleo, añadió.

El jueves, Volkswagen únicamente había informado de su intención de reducir capacidades de producción hasta los 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia. EFE

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