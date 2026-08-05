Gobierno alemán confirma hallazgo de dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig

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Berlín, 5 ago (EFE).- El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir durante la noche el tráfico aéreo durante dos horas.

Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov. EFE

cph/rml