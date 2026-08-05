Gobierno alemán confirma hallazgo de dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig

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Berlín, 5 ago (EFE).- El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir la pasada noche el tráfico aéreo durante dos horas.

«Puedo confirmar el hallazgo de un dron», dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que no quiso dar por el momento más detalles sobre el caso.

Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov.

Un portavoz de la Policía de Leipzig, que por el momento está a cargo de las investigaciones, dijo a EFE que efectivamente se ha encontrado un objeto volador de origen desconocido, pero no quiso confirmar ni desmentir el resto de informaciones, dado que las pesquisas todavía están en curso.

Con anterioridad, la Policía había informado en un comunicado de que un objeto volador fue avistado en las inmediaciones del aeropuerto poco antes de la medianoche del martes al miércoles, lo que llevó a desviar varios vuelos a otras ciudades, entre ellos un avión de pasajeros.

«Además, se descubrió un objeto en la zona de la pista sur que fue inspeccionado por la Policía Federal. En este marco se desplegó también un robot artificiero. Las operaciones de la zona norte se reanudaron a las 1:55 (del miércoles), la pista norte todavía está cerrada», destacó la nota.

Un portavoz del Ministerio de Transportes confirmó también que uno de los aviones de transporte de mercancías que fueron desviados de Leipzig «colisionó con algo» en el aire, pero pudo aterrizar finalmente en Hannover (centro).

De acuerdo con Bild, esta aeronave chocó a una altura de unos 400 metros con un «objeto desconocido» que le provocó «daños leves en la zona frontal». EFE

cph/llb