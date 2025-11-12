Gobierno alemán garantiza asistencia de Merz al G20 a pesar de ausencia estadounidense

1 minuto

Berlín, 12 nov (EFE).- El Gobierno alemán garantizó este miércoles la asistencia del canciller, Friedrich Merz, a la cumbre del G20 de noviembre en Sudáfrica, a pesar del anuncio del presidente de EE.UU. , Donald Trump, de que ningún funcionario estadounidense acudirá a la cita.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, afirmó, en una conferencia de prensa ordinaria, que «por supuesto el canciller participará en el G20», también para mostrar que para el Gobierno alemán, «los mecanismos de cooperación internacional siguen siendo importantes».

Subrayó la «muy buena oportunidad» que representa esta cumbre de Johannesburgo para reunirse con muchos socios y países con los que Merz todavía no ha tenido ocasión de mantener un intercambio, y en la que también habrá ocasión de abordar muchos temas relacionados con el multilateralismo.

Agregó que la participación, especialmente de los países del Sur Global, es muy importante para el Gobierno alemán, y por eso también Merz acudirá a la cumbre, independientemente de la presencia, al nivel que sea, de otros países.

A la pregunta de si teme un efecto dominó tras anunciar Trump la ausencia de Estados Unidos en la cubre, Kornelius se mostró convencido de que «muchos actores ven el valor de las reuniones multilaterales y que hay un programa de contenido que justifica la participación».

Al mismo tiempo, expresó su convicción de que Sudáfrica tiene interés en que la cumbre del G20 sea un éxito en el marco en el que la ha preparado. EFE

