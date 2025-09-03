Gobierno alemán pone en marcha bajadas de impuestos al precio de la electricidad

Berlín, 3 sep (EFE).- El Gobierno alemán aprobó este miércoles medidas para reducir el precio de la electricidad, que incluyen una subvención a las tasas de transmisión y una bajada del impuesto a la electricidad que pagan las empresas del sector manufacturero y agrícola al mínimo europeo.

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, declaró que los precios más bajos de la energía contribuyen a asegurar puestos de trabajo en Alemania, lo que constituye la «máxima prioridad».

«En un primer paso, bajamos los precios de la energía de manera que más de 600.000 empresas, desde la carpintería hasta la industria, serán aliviadas de forma notable. Porque unos precios de la energía competitivos son y seguirán siendo decisivos», subrayó.

Por su parte, la ministra de Economía, Katherina Reiche, destacó que la medida supondrá a partir de 2026 un ahorro de 6.500 millones de euros al año en costes eléctricos, durante los próximos cuatro años, hasta 26.000 millones de euros en total.

El Gobierno destacó que se beneficiarán de la medida empresas con un elevado consumo energético, como las del sector del metal y de la química, pero también empresas locales como panaderías o carnicerías.

Por otro lado, la subvención de las tasas de transmisión beneficiará también a los particulares y según los cálculos del Ejecutivo, una familia ahorrará de este modo hasta 100 euros al año.

Inicialmente, los conservadores y los socialdemócratas habían acordado en su contrato de coalición bajar los impuestos a la electricidad «para todos», por lo que su decisión de no reducirlos finalmente para todas las empresas fue motivo de controversia y de críticas. EFE

