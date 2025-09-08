Gobierno alemán prorroga la gestión fiduciaria de subsidiarias alemanas de la rusa Rosneft

Berlín, 8 sep (EFE).- El Gobierno alemán prorrogó este lunes hasta marzo de 2026 la gestión bajo fideicomiso de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft, que están bajo control federal desde septiembre de 2022, informó el Ministerio de Energía germano.

«Con la prórroga de la administración fiduciaria, se sigue garantizando la seguridad del suministro energético» al mantener bajo control de la Agencia Federal de Redes Rosneft Deutschland (RDG) y de RN Refining & Marketing (RNRM), indica en un comunicado.

El motivo de la prórroga de la administración fiduciaria es la necesidad de mantener la operación de las refinerías afectadas a fin de garantizar la seguridad del suministro.

Esta se vería en peligro, ya que socios comerciales importantes, como por ejemplo proveedores de crudo, amenazan con interrumpir sus relaciones comerciales si el control volviera a la empresa matriz rusa.

Rosneft Deutschland concentra en conjunto alrededor del 12 % de la capacidad de refino de petróleo de Alemania y pertenece a las empresas de refino más grandes del país.

La medida asegura especialmente el abastecimiento de los estados federados de Berlín y Brandeburgo y protege la sede de Schwedt, sostuvo el Ministerio de Energía de Alemania.

Rosneft Rusia ha manifestado que se está impulsando activamente la venta de Rosneft Deutschland.

El Gobierno alemán considera que una venta sería la vía más segura jurídicamente y, por tanto, también la más rápida para posibilitar inversiones en las refinerías y asegurar las sedes en Alemania.

Este camino ha sido posible porque Rosneft mantiene en suspenso las demandas contra las órdenes de administración fiduciaria. EFE

