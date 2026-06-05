Gobierno alemán saluda oferta de Zelenski a Putin de negociaciones directas

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Berlín, 5 jun (EFE).- El Gobierno alemán saludó este viernes la carta abierta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que propone a su homólogo ruso, Vladímir Putin, un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra.

«Acogemos con satisfacción la carta de Zelenski, que manifiesta la disposición del presidente Zelenski a negociar, con una reunión con el presidente Putin y un alto el fuego. Compartimos además la opinión del presidente Zelenski de que en las conversaciones con Rusia también deben participar representantes de Europa y de Estados Unidos», dijo en una rueda de prensa ordinaria Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

En la misma línea se pronunció Martin Giese, portavoz adjunto de Exteriores, que destacó un aspecto «muy importante» de la carta, al referirse al hecho de que Zelenski ha vuelto a dejar muy claro que «Europa debe estar implicada en las negociaciones cuando se trata de intereses y la seguridad de toda Europa».

«No debe haber decisiones que pasen por alto a Ucrania, pero, en nuestra opinión, tampoco debe haber decisiones sin los europeos», dijo Hille, y defendió que «sólo se puede alcanzar una paz duradera con la participación de los europeos».

Afirmó que Ucrania muestra desde hace tiempo una disposición a entablar conversaciones, que por parte de Rusia no se percibe en absoluto.

«Al contrario. Vemos con regularidad ataques brutales contra ciudades como Kiev, Dnipró y el resto de Ucrania», denunció.

Agregó que le corresponde a Rusia buscar seriamente la paz y subrayó la necesidad de señales sólidas por parte de Moscú de que quiere negociar seriamente, pero la actual escalada «apunta precisamente a la dirección opuesta», dijo.

Por eso, «todo lo que vaya en la dirección de iniciar y posibilitar conversaciones para poner fin de una vez por todas a este conflicto debe valorarse positivamente», reiteró, y aseguró que los europeos están abiertos en general a conversaciones serias, también con Rusia.

Añadió que Alemania está dispuesta a acompañar cualquier proceso, al tiempo que señaló que cuestiones concretas sobre los lugares donde mantener estas negociaciones o sobre personas no es algo que haya que plantearse todavía mientras el Gobierno ruso no se muestre dispuesto a negociar. EFE

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