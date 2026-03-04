Gobierno analiza cómo sacar a los uruguayos que se encuentran en Oriente Medio

2 minutos

Montevideo, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay analiza la forma de sacar de Oriente Medio a decenas de uruguayos que se encuentran allí, según informó este miércoles el canciller, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa en la que mostró su preocupación por la escalada de violencia en esa región.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, la prioridad es sacar a los connacionales que están en ese lugar por motivos de trabajo o turismo.

Para ello, Uruguay sigue de cerca los movimientos de naciones que considera amigas: «Estamos siguiendo que es lo que ellos están definiendo para sacar a sus ciudadanos, para quizá sumarnos a alguno de esos esfuerzos, tanto de países europeos como de algún país de la región».

Recordó que ni siquiera los «países más potentes» han encontrado la forma de sacar a sus ciudadanos, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y -salvo algunos vuelos puntuales que parten de Arabia Saudí- la única salida es por tierra.

«Todavía no estamos planteando nada, porque primero estamos monitoreando el desarrollo de los acontecimientos, que solo va empeorando. Y por otro lado tenemos que tener los caminos para identificar posibles salidas», explicó.

Al ser consultado sobre los mecanismos internacionales para ponerle un freno al conflicto, Lubetkin dijo que «Naciones Unidas no está a la altura del desafío que se está planteando», pero recordó que se trata de un organismo que nace de «la suma de los países» por lo que depende de su voluntad «desacelerar, reducir y parar este enfrentamiento feroz».

Además de seguir de cerca la situación de los uruguayos, el canciller dijo que el Gobierno hace una evaluación del conflicto para «entender los efectos que puede tener».

Más de 65.000 personas han tenido que desplazarse en el Líbano a causa de la ofensiva israelí y la cifra «está aumentando rápidamente», indicó este miércoles el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA). EFE

