Gobierno argentino celebra anuncio de CE de aplicación provisional del acuerdo UE‑Mercosur

2 minutos

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró este viernes el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

“Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado enero. La presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen convocó a conferencia de prensa esta mañana para confirmar esto. Argentina será próspera», publicó Quirno en la red social X.

La ratificación en el Senado argentino se concretó este jueves con una amplia mayoría: 69 votos a favor y sólo 3 en contra, poniendo fin a un proceso de negociación que se extendió por más de dos décadas antes de su firma.

Poco antes de que el Parlamento argentino ratificara el tratado, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó también de forma definitiva este jueves el acuerdo firmado por la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Von der Leyen afirmó este viernes, en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea, que la aplicación es provisional porque «de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento».

Aseguró también que la Comisión «seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente» en la aplicación de este acuerdo, que creará un mercado de cerca de 720 millones de personas.

El Gobierno del presidente Javier Milei calificó este paso como un «hito estratégico para la inserción internacional» del país suramericano y un impulso a la apertura económica, con el objetivo de atraer inversiones, promover el comercio y crear empleo.

