Gobierno argentino cesa al agregado de comercio en España por sus críticas al embajador

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El Gobierno argentino cesó al agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de ese país en España, Alejandro Nimo, quien había criticado en redes sociales al embajador Wenceslao Bunge Saravia, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

«Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de la República Argentina ante el Reino de España», expresó el decreto 588/2026, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La razón oficial del despido de Nimo, que había sido designado de manera protocolar como cónsul general aunque fungía como agregado consejero, se enmarcó en la decisión de «lograr una mejor eficiencia del funcionamiento» interno de la embajada.

Pocos días atrás, el ahora exfuncionario había publicado en X un texto en el que aseguraba ser víctima de una «agresión» por parte del embajador Bunge Saravia, quien asumió el cargo desde diciembre de 2025.

«Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge me han quitado el despacho (la oficina) en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina, la que se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia de los admiradores de Javier Milei en España. No comprendo la decisión del embajador», expresó.

Nimo es abogado pero se presenta en redes como economista, «mileísta» y «menemista» (en referencia al expresidente Carlos Saúl Menem (1989-1999).

«Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenían en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Javier Milei, así como muchas imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa, además de un muñeco de nuestro presidente con la motosierra», agregó en su publicación en X.

En su extensa protesta pública, Nimo aseguró que su simpatía por el actual mandatario argentino «incomodaba a muchos que ya no deberían estar en la embajada, algunos de ellos pertenecientes a la casta diplomática», contra la que dijo que se enfrentaba de manera cotidiana.

Según los medios argentinos Clarín e Infobae, el conflicto entre ambos funcionarios comenzó cuando la embajada argentina decidió discontinuar el contrato de alquiler donde funcionaba el consulado general, ubicado en la calle Fernando El Santo 15, en Madrid, oficina en la que Nimo cumplía funciones.

En su publicación, Nimo afirmó en referencia al embajador Nunge: «Realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro presidente, creo que en eso no está en sintonía y las veces que he tratado de llevarle un plan para reducir notablemente el gasto de la embajada se negó siquiera a recibirme».

«Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo dentro de la embajada que representaba a la verdadera libertad, es decir, a las ideas del presidente Milei», concluyó Nimo.

Hasta el momento la embajada argentina en España no ha anunciado a su reemplazante. EFE

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