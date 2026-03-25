Gobierno argentino dice que «hay que pasar página» tras el 50 aniversario de la dictadura

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(Corrige el segundo párrafo)

Buenos Aires, 25 mar (EFE).- Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que «hay que pasar página» y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

«Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado», afirmó, al expresar que Argentina requiere unas «Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria».

Y añadió: «Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene».

El jefe de Gabinete se expresó así en una rueda de prensa horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en Argentina para pedir justicia por los 30.000 desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

En la Casa Rosada, Adorni anunció que «este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar».

«Esperamos que el Gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología», argumentó.

Ingresos fiscales para las FFAA

A continuación anunció: «El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional».

Adorni, quien en estos momentos está envuelto en un escándalo por supuesto mal uso de dinero público, es desde que el ultraderechista Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, uno de sus más cercanos colaboradores.

Este martes cientos de miles de argentinos salieron a las calles de las ciudades del país para recordar la violencia y el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura, justo cuando se cumplen 50 años del golpe militar que dio lugar a una de los periodos más oscuros de la historia de este país.

Con motivo de esta simbólica efeméride, el Gobierno de Milei difundió un vídeo de casi una hora de duración con sendas entrevistas a una mujer, que fue robada cuando era bebé, y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70.

En ese vídeo, ambos entrevistados minimizan los crímenes de la dictadura y piden lo que el gobierno considera la «historia completa».

Con el lema «historia completa», el Gobierno de Milei busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado llevado a cabo durante siete años seguidos contra la población civil sin distinciones. EFE

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