Gobierno argentino impulsa leyes sobre juego ilegal, cabildeo y etiquetado de alimentos

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Buenos Aires, 22 may (EFE).- El Gobierno argentino anunció este viernes el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley orientados a combatir el juego ilegal, transparentar el cabildeo, modificar el régimen de Etiquetado Frontal de alimentos, además del ya anunciado nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con mayores beneficios que el esquema puesto en marcha en 2024.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: ‘Ley de Ludopatía’, ‘Super RIGI’, ‘Ley de Lobby’, ‘Etiquetado Frontal’”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una publicación de la red social X y que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

Según detalló en otro posteo, la ‘Ley de Ludopatía’ busca combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de menores de edad, ante el crecimiento de esta problemática social.

En paralelo, la ‘Ley de Lobby’ busca ordenar y transparentar la actividad de influencia en las decisiones públicas, al establecer reglas sobre la interacción entre funcionarios y actores privados.

Las modificaciones a la ‘Ley de Etiquetado Frontal’ -aprobada por el Congreso en 2021 tras una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil en la redacción y debate de la norma- busca derogar el esquema vigente que incluye la eliminación de los octógonos de advertencia y la supresión de restricciones al uso de personajes infantiles en envases.

El paquete legislativo incluye también el ‘Súper RIGI’, que ya había sido anunciado por el presidente Milei a principios de mayo, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que rige desde 2024 y apunta a incentivar proyectos de inversión destinados al desarrollo de nuevas actividades económicas.

De acuerdo con la información oficial, el esquema prevé mayores beneficios que el régimen original, con el objetivo de atraer capitales y promover empleo.

El envío de las nuevas iniciativas se da en un contexto en el que el Gobierno ha logrado avances legislativos significativos, como la reciente reforma laboral, tras la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en diciembre pasado, lo que le permitió, junto con el apoyo de sus aliados, alcanzar amplias mayorías. EFE

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