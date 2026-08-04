Gobierno argentino introduce cambios en su polémico proyecto sobre propiedad de tierras

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Buenos Aires, 4 ago (EFE).- El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, anunció este martes cambios en el proyecto de ley sobre la propiedad extranjera de tierras rurales que debatirá esta semana el Senado y que desató un fuerte rechazo entre distintos sectores sociales.

«Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara y concreta y hemos consensuado con todos aquellos que han aportado», afirmó en una rueda de prensa la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

El proyecto de ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’ que debatirá el Senado el próximo jueves busca, según el Ejecutivo, eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

La iniciativa introduce cambios en los procesos de desalojos, expropiaciones y asuntos sensibles como el uso de la tierra en áreas rurales incendiadas, pero uno de sus aspectos más polémicos es el de la compra de tierras por parte de extranjeros.

Respecto a ese punto, el proyecto introduce cambios a la actual ley de tierras rurales, relajando las restricciones de compra que pesan sobre las personas y empresas privadas extranjeras.

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más de un 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.

El proyecto original del Gobierno de Milei eliminaba esas restricciones, pero ante la creciente oposición a la iniciativa, el oficialismo optó por ampliar el tope máximo de propiedad extranjera a un 25 %, la principal modificación anunciada este martes por Bullrich.

Varios sectores sociales convocaron a una movilización al Congreso para este jueves para protestar contra el proyecto y advertir sobre los riesgos para la soberanía nacional que conllevaría aprobar la ley.

Al respecto, Bullrich negó que esté en juego la soberanía del país: «Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título; la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio».

«Un extranjero que compra un campo en la Argentina tiene que pagar impuestos argentinos y responder ante un juez argentino. No pone una bandera, no legisla nada. La soberanía nunca se mueve, se queda siempre en manos del Estado argentino», afirmó.

En el caso de las zonas de frontera, Bullrich explicó que se requerirá la autorización tanto de la provincia como del Estado nacional para la compra por parte de extranjeros. EFE

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