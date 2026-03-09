Gobierno atendió más de 500 emergencias viales en 19 regiones de Perú por lluvias intensas

Lima, 9 mar (EFE).- El gobierno peruano, a través de las entidades a cargo, ha atendido más de 500 emergencias viales en 24 regiones del país afectadas por las intensas lluvias de la temporada, que además han dejado 16.095 damnificados y 58 fallecidos, según información presentada este lunes en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en Lima.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, recibió el reporte nacional de acciones frente a las lluvias intensas en la sede del COEN, en el distrito de Chorrillos, junto a ministros y autoridades del sistema de gestión del riesgo.

A raíz de esta emergencia climática, el ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto a la entidad estatal Provías Nacional, informó que atendió más de 500 emergencias viales, con maquinaria pesada y brigadas técnicas para limpiar derrumbes, retirar ‘huaicos’ o deslizamientos de lodo y restablecer la transitabilidad, en coordinación con la Policía Nacional y las fuerzas armadas.

Las regiones con mayor número de emergencias fueron la norteña Piura y la surandina Ayacucho con 55 casos cada una, seguidas por Pasco (47), Cajamarca (46) y Huánuco (31).

También se reportaron daños por desbordes de ríos y deslizamientos de lodo en Arequipa, Ica y Lambayeque, entre otras.

Asimismo, el Ejecutivo informó que se ejecutan intervenciones de emergencia en 16 regiones del país para restablecer las vías, ofrecer atención sanitaria y reforzar la protección social para la población vulnerable.

Igualmente, el gobierno ha aprobado una norma que simplifica el acceso al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para que las municipalidades accedan de manera más rápida a recursos de hasta 100.000 soles (28.600 dólares ó 24.800 euros) para atender emergencias y realizar intervenciones inmediatas.

De acuerdo al último reporte del COEN, de enero a marzo de este año, han fallecido 58 personas debido a las intensas lluvias y peligros derivados de estas, además de haber dos desaparecidos.

En relación a los daños materiales y de infraestructura, existen 1.017 casas destruidas y otras 6.269 con daños que las hacen inhabitables.

De la misma forma, hay siete establecimientos de salud inhabitables, 36 aulas educativas destruidas, así como 55 puentes peatonales y 51 puentes vehiculares destruidos.

Con respecto a la agricultura en las zonas afectadas, las lluvias han inundado 1.576 hectáreas de campos de cultivos y han provocado la muerte de 16.448 animales en lo que va de la presente temporada. EFE

